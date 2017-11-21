‘Palalı saldırgan’ silahla yaralandı

Taksim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Gezi Parkı olaylarında 'palalı saldırgan' olarak bilinen Sabri Çelebi olduğu öğrenildi.

İstanbul Taksim’de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada ‘Palalı’ olarak tanınan Sabri Çelebi ile Faruk Ünal, ayaklarından kurşunlanarak yaralandı.

Olay saat 21.15 sıralarında, Talimhane Lamartin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine ateş etmesi sonucu Gezi olaylarında palayla vatandaşlara saldırdığı için kamuoyunca ‘Palalı’ olarak tanınan Sabri Çelebi ile Faruk Ünal, tabancayla ayaklarından kurşunlanarak yaralandı.

.

Yaralılar, çevredeki bir özel hastanene kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. DHA