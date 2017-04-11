Para ve pul ‘Evet’ cephesinde hak-adalet ‘Hayır’ cephesinde

CHP’li Toprak, ülke genelinde adaletsiz bir referandum kampanyası yürütüldüğünü belirtti. İktidarın ‘Hayır’dan korktuğunu ve engellemek için tüm imkanları seferber ettiğini vurguladı. “Ama millet onlara kanmayacak” dedi

Türkiye, 16 Nisan için son viraja girdi. Referandum için en farklı kampanyayı ‘Hayır'ın bir numaralı savunucusu anamuhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu yürüttü. Önceki seçim kampanyalarının aksine, çok az sayıda miting yaptı. Ağırlığı sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılara verdi. Bu tercihte söz sahibi olanlardan biri de Kılıçdaroğlu'nun saha çalışmalarını planlayan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'tı. Aynı zamanda İstanbul Milletvekili olan Toprak, yürütülen kampanyanın perde arkasını SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

Bu normal bir seçim değil, ne bir yerel seçim ne bir genel seçimdir. Bir siyasi partiye oy verilmeyecek, iktidar belirlenmeyecek. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini oyluyoruz. 150 yıllık parlamenter sistemimizin, 94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin kökten dönüşümünü, Meclis'inin ve milletin egemenliğinin tek kişiye devrini oyluyoruz: Bir rejim değişikliğini oyluyoruz. Onun içindir ki, Cumhuriyet Halk Partisi ve onun Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bu meseleye partiler üstü bir mesele olarak bakmaktadır. Parti kimliği hiçbir yerde kullanılmamıştır, klasik miting yöntemleri kullanılmamıştır. 80 milyonu kucaklayıcı, kavgacı olmayan, ayırımcı, kutuplaştırıcı olmayan, kişisel olmayan ve sadece gerçekleri, anayasa teklifini somut olarak anlatmaya odaklanan bir kampanya oluşturduk. 80 milyona mesajlarımızı nasıl ulaştırabiliriz, biz bu pencereden baktık meseleye. Doğru olduğuna inandığımız kampanya stratejimizi bu şekilde oluşturduk.

Hedef; bize oy vermemiş olan kitleye ulaşabilmek

Bu seçimde en az yüzde 51 ‘Hayır'ı bulmak zorundayız. Bulacağız da. Bize bugüne kadar oy vermemiş bir kesime, bunun normal bir seçim olmadığını, önce rejimi kurtarmak zorunda olduğumuzu anlatmak zorundayız. Tecrübe gösteriyor ki, mitinglere partililerimiz geliyor; böylece miting olduğunda, ağırlıklı partililerimizle konuşup o ilden ayrılıyoruz. Bugüne kadar bize oy vermemiş yeni seçmen kitlesine ulaşamıyoruz. Oysa, bu referandum kampanyasında; bugüne kadar bize oy vermemiş ama ülkemizin rejimi ile sorunu olmayan, cumhuriyetle, demokrasiyle, milletin egemenliği ile sorunu olmayan, rejim değişikliği macerasına karşı duyarlı olan kesimlere ulaşmak istiyoruz. O şehre gidiyoruz, sabahtan akşama kadar her gün farklı toplum kesimleri ve kuruluşları ile en az 8-9 toplantı yapıyoruz. Örneğin, esnaf odaları, muhtar ve azalar, önceden siyaset yapmış kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve benzeri. Özellikle bugüne kadar bize oy vermemiş kesimlerle de buluşuyoruz, kanaat önderlerine rejim değişikliği tehlikesini anlatıyoruz, kendi etki alanlarında anlatmalarını sağlıyoruz. Orantısız güç ve para AKP ve MHP tarafında, ama halk ve haklılık bizim tarafımızda. Para ve pul ‘Evet' cephesinde, hak, adalet ‘Hayır' cephesinde… AKP ve MHP, kampanyaları için, 80 milyonun parası sayesinde oluşan tüm iktidar olanaklarını; devletin televizyonlarını, uçaklarını, araçlarını, kurumlarını, yüz milyonlarca liralık örtülü ödeneği kullanıyor.

Baskı ortamına rağmen ‘Evet'i anlatamıyorlar

Üstelik medyada adil bir yarış için gereken tarafsızlık gereğini de bir KHK ile ortadan kaldırdılar. İktidar, dev parasal gücüne rağmen, büyük medya gücüne rağmen, baskı ortamına rağmen, ‘Evet'i anlatamıyor. İktidar haklı olsaydı, eşit şartlarda bir yarışa izin vermekten bu kadar korkmazdı. ‘Hayır' afişlerini bile asamıyoruz, billboard verilmiyor, salon verilmiyor, OHAL bahane edilerek birçok engelleme ile karşılaşıyoruz. AKP, 15 yıldır iktidarda, ayrıca 2.5 yıldır zaten fiilen bu başkanlık modeli uygulanıyor ve her alanda geriledik; ülke olarak fakirleştik, işsizlik rekor kırıyor, terör azdı. Milletimiz, ‘tek adam'a gidişin tehlikesini ve halka fayda getirmeyeceğini anladı. ‘Evet' cephesi ‘Hayır'ın haklılığından korkuyor: Korkuları yüzünden, ‘Hayır' kampanyasını engellemeye çalışıyorlar.

Dipten gelen bir ‘Hayır' dalgası bizi kurtaracak

İzmir'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başabakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Bahçeli saatlerce konuştular. Söyledikleri tek şey CHP ve Kılıçdaroğlu'na tepki göstermekten ibaret. Çok savundukları değişikliklere insanların neden ‘Evet' demesi gerektiğini savunacak tek sözleri yok. Vatan, bayrak ve şehitler üzerinden bir istismar kampanyası yürütüyorlar. Hepimiz vatanımızı milletimizi, insanımızı seviyoruz. 17 Nisan'da anketlere hiçbir şekilde yansımayan dipten gelen bir ‘Hayır' dalgasının Türkiye'yi ve hepimizin geleceğini kurtarıp aydınlatacağına inanıyorum.

YSK, adaletsizliğe GÖZ yumsa da kazanacağız

Yurtdışı oylarında aynı anda iki sandıkta birden oy kullanıldığını bizzat bizim partili sandık görevlimiz tespit etti. YSK da sandığı kapattı oy kullanımını durdurdu. Ama daha sonra oy atıldığı için yapacak bir şey olmadığına karar verdi. YSK bu konuda tamamıyla devre dışı ve inisiyatif almaktan kaçınıyor. İçeride de YSK'nın her türlü adaletsizliğe göz yumduğunu, suskun kaldığını görüyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, seçmenin iradesinin gücü, kullanılacak. ‘Hayır' oyları, her türlü sandık oyunlarının üstesinden gelecek.