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Park halindeki 7 otobüs yandı

Bursa'da yolcu otobüslerin park ettiği alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, 1 otobüste de hasar meydana geldi.

06:1729 Nisan 2017
Gündem
Park halindeki 7 otobüs yandı
Bursa'da yolcu otobüslerin park ettiği alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, 1 otobüste de hasar meydana geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yakınındaki özel bir firmaya ait yolcu otobüsü parkında saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangının çıktığını gören güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler kısa sürede büyüyerek diğer otobüslere de sıçradı.

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İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 10 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışman ardından söndürülürken, yangında 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, bir otobüste de hasar oluştu.

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Polis ekipleri de İstanbul Yolu’nda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler yangının kundaklama sonucu çıktığı olasılığı üzerinde duruyor. Hurdaya dönen otobüslerin soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

DHA

Son güncelleme: 07:3229.04.2017
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