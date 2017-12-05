Park halindeki otomobilde 2 ceset bulundu

Batman'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kuyubaşı köyüne ihbar üzerine giden jandarma ekibi, park halindeki otomobilin içinde, bir erkek ile bir kadının cesedi buldu. Yapılan incelemede Veysel Yıldız adlı şahıs, önce akrabası olan S.K'yı ardından da kendini öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, dün 18.00 sıralarında, merkez TOKİ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GK 2651 plakalı bir aracın içerisinde iki ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede cesetlerin Veysel Yıldız (40) ve S.K. (35) adlı kadına ait olduğunu belirledi. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada, Veysel Yıldız'ın silahla önce akrabası olan S.K.'yı, ardından da kendini öldürdüğü belirlendi.

Öte yandan, olay saatlerinde ağabeyini arayan Yıldız'ın, S.K.'yı, kendisiyle dost hayatı yaşadığı iddiaları nedeniyle öldürdüğünü ve kendisini de öldüreceğini söylediği ileri sürüldü. BATMAN (İHA)