Parktaki cinsel saldırı 90 saat görüntü izlenerek çözüldü!

İSTANBUL'da bıçak zoruyla Şişli'de götürüldüğü parkta cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Didem S.'ye saldıran şüpheli yakalandı. Polis o şüpheliyi yakalamak için 100 noktadan 90 saat görüntü inceledi.

Tugay SADAY-İstanbul

Polis harekete geçiren olay, 1 Aralık’ta Şişli’de meydana geldi. Iddiaya göre, Didem S., gece arkadaşlarıyla Nişantaşı’ndaki bir eğlece merkezine gitti. Daha sonra sabaha karşı 04.30 sıralarında, eğlence mekanından ayrıldı. Taksiye binmek için Cevahir Caddesi’nden otobüs duraklarına doğru giden 42 yaşındaki kadının yanına bir kişi yaklaştı. Didem S.’nin iddiasına göre, yanına yaklaşan 25 yaşlarındaki kişi, bıçakla tehdit etti. Elindeki bıçağı Didem S.’nin böğrüne dayayan şüpheli “Yürümeye devam et” dedi. Bıçak tehditi altında 19 Mayıs Mahallesi’nde bir parka götürülen genç kadın cinsel saldırıya uğradı.

90 SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Didem S.’nin iddiaları üzerine İstanbul Emniyeti’ne bağlı Şişli Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Olay gününe ait 100’e yakın farklı noktadan çok sayıda kamera kaydı toplandı. Ekipler taklaşık 90 saat görüntü izledi. İzlenen görüntülerden şüphelinin F.A.(31) olduğu anlaşıldı. F.A., olaydan 6 gün sonra gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERALARDA

Güvenlik kamera kayıtlarında, F.A.’nın sabaha karşı, Didem S. ile yürüdüğü görülüyor. Ikili parka gitdikten 1 dakika sonra F.A.’nın parktan çıktığı görülüyor. Taksi duraklarına inen F.A., daha sonra farklı bir rotadan yeniden parka gidiyor.

TUTUKLANDI

Emniyet’teki sorgusunda görüntüler sorulan şüphelinin tecavüz iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Mağdur Didem S. ise ” Belime sivri bir cisim dayadı. Sesini çıkarırsan bunu sokarım” dediğini belirtti. Parktaki çocuk kaydırağında tecavüze uğradığını söyleyen Didem S.’nin ifadesi ve görüntülerden elde edilen deliller sonucunda şüpheli tutuklandı.