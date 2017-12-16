Parmak izinden kaçtılar eşkalden yakalandılar

İSTANBUL’da 13 ayrı olaya karışarak yaklaşık 500 bin liralık hırsızlık yapan biri çocuk 2 şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Parmak izi bırakmamaya özen gösteren hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, Anadolu Yakası'nda birçok evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Soyulan adreslerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alındı.

PARMAK İZİNE TİŞÖRTLÜ TEDBİR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlardan birinin kapıyı açarken parmak izi bırakmamak için üzerindeki tişörtü kullandığı dikkat çekti. Hırsızlık yaptıkları adreslerde parmak izi bırakmamaya özen gösteren hırsızların, kimlikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini kiralık araçla Şişli'de kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı. Gözaltına alınan Ramazan K.(19) İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, 17 yaşındaki Mehmet Ü. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

GÜNÜ BİRLİK YAŞIYORLARDI

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtları oldukları ortaya çıktı. Beyoğlu'nda günlük kiralık evlerde yaşadıkları öğrenilen şüphelilerin, Kadıköy ve Maltepe'de yaklaşık 13 evden yaklaşık 500 bin liralık ziynet, elektronik eşya ve silah çaldıkları öne sürüldü. Şüphelilerin elde ettikleri paraları eğlence yerlerinde harcadığı ve günü birlik yaşadıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.