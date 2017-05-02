‘Partili Cumhurbaşkanı’na CHP’den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün resmen AKP'ye üye olmasının ardından CHP'den ilk tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Erdoğan için "artık benim cumhurbaşkanım değil" diye konuştu.

Gürsel Tekin, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Ben CHP milletvekiliyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün AKP’ye resmen üye oldu. Bugün itibarıyla da, benim Cumhurbaşkanım olmaktan çıktı” diye konuştu. Erdoğan’ın bugün itibarıyla “sadece kendi partisinin Cumhurbaşkanı” olduğuna dikkat çeken Tekin, “artık kendisi 80 milyonun cumhurbaşkanı değil, sadece AKP’nin cumhurbaşkanı haline gelmiştir. Kendisi de davranışlarını ona göre ayarlamalıdır” dedi. Tekin şöyle konuştu;

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ettiği tarafsızlık yeminini fiilen ihlal etmişti. Şimdi AKP’ye üye olarak, bu yemini bu kez de resmen çiğnemiştir. Şaibeli, tartışmalı, sorunlu bir referandumdan sonra, keşke sonuçların kesinleşmesini bekleselerdi. CHP olarak biz Türkiye’deki bütün mercilere gerekli başvuruları yaptık. Ancak bu en demokratik hakkımızı bile kullandırmadılar. Biz de AİHM’e gitme kararı aldık. Sayın Erdoğan, bunun sonucunu bile beklemeden, yangından mal kaçırır gibi, koşarak gidip AKP’ye üye olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı’na şunu söylemek isterim: Yangından kaçırmaya çalıştığınız ‘mal’ değil, tarafsızlık ilkesidir.”

“ZARRAB GİBİ OLACAK…”

Türkiye’nin Reza Zarrab’ı yargılamadığı için, şimdi davanın ABD’de görüldüğünü hatırlatan Tekin, CHP’nin referandumda hayır oyu veren, ancak YSK kararları ile yok sayılan yüzde 50’den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkını aramaya devam edeceğini anlattı. Tekin, “eğer kendi çamaşırımızı yıkamazsak, başkalarını bunu yıkar. Şimdi referandum sonuçları da tıpkı Zarrab davası gibi. Adaleti Türkiye’de aradık, bulamadık. Mecbur olduk, AİHM’e gidiyoruz. Her türlü platformda, ulusal ya da uluslararası, CHP olarak adaleti aramaya devam edeceğiz. Bir düşünürün dediği gibi, “adalet kutup yıldızı gibidir, dünya döner o hep yerinde durur”. Biz de adaleti, gerekirse kutup yıldızında bile arayacağız.” diye konuştu.

BAYKAL’A YANIT; GÜNDEMDE KURULTAY DA, PARTİ İÇİ TARTIŞMA DA YOK

Gürsel Tekin, CHP eski Lideri, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın şimdiden Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi gerektiği yönünde çıkışına karşılık olarak ise, “gündemimizde ne kurultay, ne parti içi tartışmalar var. Gündemimiz sadece, referandumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının YSK eliyle yok sayılan iradeleri var” dedi. Tekin “Referandumda hayır oyu kullanan, ancak iradeleri yargı eliyle gaspedilen milyonların CHP olarak hakkını aramaya devam edeceğiz. Bu hak arama sonuçlanmadan da parti içinde hiçbir tartışmaya girmeyeceğiz. CHP’nin görevi, referandumda yüzde 50’den fazla hayır oyu veren, ancak hakları gasbedilen vatandaşların oyunu korumak, oyların namusuna sahip çıkmaktır. Bu süreci bitirmeden, hiçbir ardım atılmamalıdır” dedi.