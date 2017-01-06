Pastanede yangın: 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar’da bir pastanede çıkan yangında 2 yaşındaki Mert İsceli yaşamını yitirirken, 1’i çocuk, 5 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar’da bir pastanede çıkan yangında 2 yaşındaki Mert İsceli yaşamını yitirirken, 1’i çocuk, 5 kişi de yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi’ndeki 6 katlı binanın giriş katında bulunan pastanenin asma katında yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler işyerini sardı.

Bu sırada pastanede bulunan Mert İsceli, Alya İsceli (3), Musa Mert Aktaş (19) ve Edanur Kandemir (24) alevlerin arasında kaldı. İşyeri sahibi 41 yaşındaki Yavuz İsceli, eşi 37 yaşındaki Hacer Lale İsceli ve çevredekiler pastaneye girerek Alya İsceli, Musa Mert Aktaş ve Edanur Kandemir'i dışarı çıkarmayı başardı. Mert İsceli'ye ise ulaşılamadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Mert İsceli'nin cansız bedeni bulundu. Çocuğun cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Alya İsceli, Yavuz İsceli, Hacer Lale İsceli, Musa Mert Aktaş ve Edanur Kandemir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Görgü tanıkları yangından önce ani bir patlama olduğunu ve işyeri sahibiyle eşinin koşarak geldiğini söyledi. Patlamanın ardından büyük bir alev çıktığını anlatan görgü tanıkları, 5 dakika içinde alevlerin tüm işyerini sardığını kaydetti.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay da olay yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Günay, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Çevredekilerin olay anında çektiği görüntüler ise yangının boyutunu ortaya koydu. Birinci kattaki yangında alevlerin üçüncü kata kadar uzandığı görüntülerde, binadan çıkanların çığlıkları duyuldu. DHA