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Patlayan su hortumu buzdan sütun oluşturdu

Erzurum’un Oltu ilçesinde patlayan hortumundan çıkan su, 2 metrelik buz oluşturdu.
10:2218 Şubat 2017
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Patlayan su hortumu buzdan sütun oluşturdu
Erzurum’un Oltu ilçesinde patlayan hortumundan çıkan su, 2 metrelik buz oluşturdu.

Doğu Anadolu'da etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Oltu Aslanpaşa Mahallesi Kaledibinde Yunus Soylu'ya ait bahçedeki içme suyu şebekesine ait boruya bağlı su hortumunun soğuk hava nedeniyle patlaması üzerine 2 metrelik buz sütun oluşturdu. Sabah bahçeye geldiğinde gördüğü manzara karşısında bir hayli şaşıran Soylu, “Bu yıl kış oldukça ağır geçiyor. Birçok yerde su boruları ve saatleri soğuktan dolayı patladı. Bahçede kullandığım su hortumu da gece soğuktan dolayı patlamış. Sabah geldiğimde patlayan hortumun bulunduğu yerde böyle ilginç bir buz kütlesi görünce çok şaşırdım” dedi.

Bu arada buzdan sütunu merak eden vatandaşlar, bahçeye geldiklerinde gördükleri bu ilginç manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

İHA

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