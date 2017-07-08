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Patronunun arabasından atlayan genç kadın ağır yaralı

Manisa’nın Selendi İlçesi’nde, çalıştığı bir rehabilitasyon merkezinin sahibi olan 40 yaşındaki Özcan Ç.’nin otomobilinden atlayan merkezin müdürü 26 yaşındaki Hatice S. ağır yaralandı. Yoğun bakımdaki Hatice S.’nin ifadesi alınamazken, gözaltına alınan Özcan Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

20:358 Temmuz 2017
Gündem
Patronunun arabasından atlayan genç kadın ağır yaralı
Manisa’nın Selendi İlçesi’nde, çalıştığı bir rehabilitasyon merkezinin sahibi olan 40 yaşındaki Özcan Ç.’nin otomobilinden atlayan merkezin müdürü 26 yaşındaki Hatice S. ağır yaralandı. Yoğun bakımdaki Hatice S.’nin ifadesi alınamazken, gözaltına alınan Özcan Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü saat 02.00 sıralarında, Aşağı Güllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Selendi'deki bir özel rehabilitasyon merkezinin sahibi Özcan Ç. ve merkezin müdürü Hatice S., yanlarına hizmetli F.B.'lyi de alarak Uşak'a gitti. Uşak'tan Manisa'ya dönüşte Özcan Ç., hizmetli F.B.'yi evine bıraktı, Hatice S.'yi evine bırakmak üzere yola çıktı. Araç şehir merkezindeki Aşağı Güllüce Mahallesi'ne doğru giderken Hatice S. iddiaya göre otomobilden atlayıp yaralandı.

Foto: DHA

Foto: DHA

HASTANENİN KAPISINA BIRAKTI

Olay sonrası iddiaya göre Özcan Ç. ağır yaralı Hatice S.'yi otomobile alıp Selendi Devlet Hastanesi kapısına bıraktı. Durumu ağır olan Hatice S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde sevk edildi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Hatice S.'nin henüz ifadesi alınmazken jandarma tarafından gözaltına alınan Özcan Ç. ifadesinde, “Hatice'yi evine bırakmak isterken otomobilin kapısını bir anda açıp dışarı atladı” dedi. Yapılan incelemede Hatice S.'nin araçtan atladığı yerin, evinden farklı bir güzergahta olduğu belirlendi. Jandarmada ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan Ç. tutuklandı. DHA

Son güncelleme: 20:5908.07.2017
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