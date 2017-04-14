Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Pazar günü kutuplaştırılmaktan bıkmış bir milletin kucaklaşmasının ilk günü’

Usta Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası'na konuk olan CHP grup başkanvekili Özgür Özel, 'Pazar günü kutuplaştırılmaktan bıkmış bir milletin kucaklaşmasının ilk günü' olacak dedi.

23:2414 Nisan 2017
Gündem

''Pazar günü kutuplaştırılmaktan bıkmış bir... paylaşan: Sozcu
Usta Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası'na konuk olan CHP grup başkanvekili Özgür Özel, 'Pazar günü kutuplaştırılmaktan bıkmış bir milletin kucaklaşmasının ilk günü' olacak dedi.

Duayen Gazeteci Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programı konuklarından Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekili Özgür Özel; ”Pazar günü kutuplaştırılmaktan bıkmış bir milletin kucaklaşmasının ilk günü” şeklinde yaptığı açıklamasıyla büyük alkış topladı.

İLGİLİ HABER'Biz esas kutlamayı 17 Nisan sabahı yapacağız''Biz esas kutlamayı 17 Nisan sabahı yapacağız'İLGİLİ HABERUğur Dündar'dan sahte anket sonuçları uyarısı!Uğur Dündar'dan sahte anket sonuçları uyarısı!
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar