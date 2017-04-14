Usta Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası'na konuk olan CHP grup başkanvekili Özgür Özel, 'Pazar günü kutuplaştırılmaktan bıkmış bir milletin kucaklaşmasının ilk günü' olacak dedi.
Duayen Gazeteci Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programı konuklarından Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekili Özgür Özel; ”Pazar günü kutuplaştırılmaktan bıkmış bir milletin kucaklaşmasının ilk günü” şeklinde yaptığı açıklamasıyla büyük alkış topladı.İLGİLİ HABER'Biz esas kutlamayı 17 Nisan sabahı yapacağız'İLGİLİ HABERUğur Dündar'dan sahte anket sonuçları uyarısı!