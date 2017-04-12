Başbakan Binali Yıldırım, “Sandıkta hesabı göreceğiz. Söylemedik laf bırakmadılar, ‘Evet’ diyenleri hain ilan ettiler, ‘Denize dökeriz’ dediler. Biz onların dediğini demiyoruz biz onları denize falan dökmeyiz. Bizim şiarımızda yaşatmak var, öldürmek yok. Ama biz ne diyoruz? Pazar günü onları sandığa gömeceğiz. Denize dökmek bizim işimiz değil” dedi.

Başbakan Yıldırım, Bayraklı'da vatandaşlara hitap etti. “FETO'yu biliyoruz da FETO'nun ağzıyla konuşanları anlamıyoruz” diyen Yıldırım, “Kılıçdaroğlu ne diyor, ‘15 Temmuz tiyatro. 15 Temmuz kontrollü darbe' 15 Temmuz'da bu ülkenin Cumhurbaşkanına, Başbakanına ateş açılırken onlara yol açıldı” ifadesini kullandı.

“‘EVET' DİYENLERİ HAİN İLAN ETTİLER”

Referanduma iki gün kaldığını söyleyen Yıldırım, “Sandıkta hesabı göreceğiz. Söylemedik laf bırakmadılar, ‘Evet' diyenleri hain ilan ettiler, ‘Denize dökeriz' dediler. Biz onların dediğini demiyoruz biz onları denize falan dökmeyiz. Bizim şiarımızda yaşatmak var, öldürmek yok. Ama biz ne diyoruz? Pazar günü onları sandığa gömeceğiz. Denize dökmek bizim işimiz değil” diye konuştu.

“BU ARA ONLAR HDP'YLE KOL KOLA”

Tek adamlık tartışmalarına değinen Başbakan Yıldırım, “Kardeşim şimdi sen istedin diye iki tane Cumhurbaşkanı mı seçeceğiz? İki tane muhtar mı, iki tane belediye başkanı mı seçeceğiz? Ama o niye öyle diyor biliyor musun? Bu ara onlar HDP'yle kol kola. ‘Hayır' kampanyası yapıyorlar ya birlikte. HDP'de eş başkanlık var. Oraya kafayı takmış belli ki. Sen onlarla beraber ol kardeşim bizim senle işimiz olmaz. Milletin bu işlerle işi yok. Tek adam doğru, tek adam ama milletin adamı, milletin. Vesayetçilerin, bölücülerin adamı değil, milletin adamı” şeklinde konuştu.

“BU MESELE MEMLEKET MESELESİ DEDİK”

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

“PKK, FETO, HDP, Avrupa bunlar ‘Hayır' diyor, ‘Hayır' kampanyası yapıyor. Bunları anlamak mümkün, bunları anlamak mümkün de Atatürk'ün partisi CHP'nin başındaki Kılıçdaroğlu ve ekibi niye ‘Hayır'diyor? Bunu nasıl anlayacağız. Atatürk ve arkadaşları bu cumhuriyeti kurarken yokluk içerisinde mücadele ederek bu günlere getirdik. Cumhuriyet kuruldu, cumhuriyetimiz o günden bugüne çok büyük yol aldı. MHP ile bir araya geldik. Bu mesele memleket meselesi dedik. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli dedi ki, ‘Önce memleketim ve milletim, sonra partim' dolayısıyla mesele memleket meselesiyse gerisi teferruattır. Bu yola beraber çıktık. Ülkücü-milliyetçi kardeşlerimizin bu ülkenin birliğine, beraberliğine bayrağına göz koyanlar, ülkeyi bölmeye çalışanlara asla prim vermeyeceğine yürekten inanıyorum. Ülkücü kardeşlerimize MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Milliyetçi maskesi takmış ortada dolaşanlar var, onları da unutmayın. Onlar da bölücülerin aynı laflarını tekrar ediyorlar. Hiçbir milliyetçi, ülkücü, alperen bunlara itibar etmez.” ANKA