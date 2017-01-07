Pazartesi İstanbul’da okullar tatil olacak mı?

Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulunurken, Pazartesi günü İstanbul'da okulların açık olup olmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulunurken, Pazartesi günü İstanbul'da okulların açık olup olmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, “An itibariyle İstanbul’da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum” dedi.

Bu arada Vali Şahin’e sosyal medya üzerinden ‘kar tatili’ sorusu yağdı. Veli ve öğrencilerin, ‘pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı’ yönünde çok sayıda tweetine Vali Vasip Şahin cevap vermedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, “An itibariyle İstanbul’da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum” dedi. Ancak Pazartesi günü İstanbul’da okulların açık olup olmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı. 9 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmemesine güncel meteorolojik raporların ışığında karar verilmesi bekleniyor.

TWİTTER’DA ÖĞRENCİLER ‘KAR TATİLİ’ İSTEDİ

İstanbul’da kar devam ediyor.Salıya kadar devam edeceği söyleniyor.Öğrencilerin gözü Vali Vasip Şahin’de okullar tatil olucak mı ? — Cagla Kocali (@CKocali) 7 Ocak 2017

#BeklenenKarGeldiVe gözler Vali VASİP ŞAHİN’DE — yaren kesim (@elmayutanbaykus) 7 Ocak 2017

pazartesi gününde istanbulda kar tatili olması için şeytana ruhumu satabilirim — Burak (@tambirholmes) 7 Ocak 2017

Sn valim @vasipsahin binlerce öğrenci sizden haber bekliyor. Bu koşullarda sınava nasıl yetişsin kardeşlerimiz. #açıköğretimsınavıertelensin — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 7 Ocak 2017

e artık pazartesi tatil yaparsın dimi aşkım @vasipsahin — SENA (@slightofgod) 7 Ocak 2017

Sayın vali @vasipsahin şimdiden pazartesi günü İstanbul’da okulları tatil ediniz — HOMURDAYAN ADAM (@homurdayin) 7 Ocak 2017