Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pazartesi İstanbul’da okullar tatil olacak mı?

Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulunurken, Pazartesi günü İstanbul'da okulların açık olup olmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı.
19:177 Ocak 2017
Gündem
Pazartesi İstanbul’da okullar tatil olacak mı?
Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulunurken, Pazartesi günü İstanbul'da okulların açık olup olmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, “An itibariyle İstanbul’da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum” dedi.

Bu arada Vali Şahin’e sosyal medya üzerinden ‘kar tatili’ sorusu yağdı. Veli ve öğrencilerin, ‘pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı’ yönünde çok sayıda tweetine Vali Vasip Şahin cevap vermedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, “An itibariyle İstanbul’da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum” dedi. Ancak Pazartesi günü İstanbul’da okulların açık olup olmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı. 9 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmemesine güncel meteorolojik raporların ışığında karar verilmesi bekleniyor.

TWİTTER’DA ÖĞRENCİLER ‘KAR TATİLİ’ İSTEDİ

Son güncelleme: 19:3907.01.2017
Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar