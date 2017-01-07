Pazartesi okullar tatil mi? (9 Ocak) Kar esareti başladı

Dün akşamdan bu yana aralıksız devam eden kar yağışı sonrası İstanbul beyaza büründü. Karın yüksekliği yer yer 50 cm'yi gördü. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler "Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" diye merak etmeye başladı.

Dün akşamdan bu yana aralıksız devam eden kar yağışı sonrası İstanbul beyaza büründü. Karın yüksekliği yer yer 50 cm'yi gördü. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler "Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" diye merak etmeye başladı.

Cuma akşamı bastıran kar yağışı İstanbul’un her tarafını bembeyaz yaptı. Karın yüksekliği ara sokaklarda yer yer 50 cm’yi görürken birçok vatandan işlerlerine gitmekte zorlandı. Kar yağışının yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte İstanbul’da okuyan öğrenciler “Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?” diye etmeye başladı.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Her kar yağışı sonrası öğrencilerde tatil beklentisi oluşuyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin yoğun kar yağışı sonrası genellikle okulların tatil olduğunu açıklıyor. Dün bastıran kar yağışının hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Vali Şahin’den henüz pazartesi gününe ilişkin bir açıklama gelmedi. Kar yağışının yarın da devam etmesi halinde pazartesi günü okulların tatil olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekiplerine ait araçlar herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bıraktığı görüldü. Kar lastiği ya da zinciri olmayan sürücüler yolda kaldı.

“TEDBİRSİZLİKTEN BUNUN CEREMESİNİ BİZ ÇEKİYORUZ”

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında ise çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Sürücüler saatlerce araç içerisinde kurtarılmayı bekledi . Bir ambulans ise yolda mahsur kalan araçların arasından güçlükle ilerlediği görüldü. Yolda mahsur kalan sürücü Necmettin Keskin, “Durumu görüyorsunuz. İstanbul böyle, hazırlıksız yakalandık.

Daha önce akşam dokuz gibi kaldık bıraktık aracı yürüyerek gittik. Tekrar arabayı çıkartmaya geldik. Bayağı uzun süre kar yağacak.

Aracın burada kalmasını istemedik. Kar lastiğimizde yok. Tedbirsizlikten bunun ceremesini biz çekiyoruz” dedi.

Başka bir sürücü ise ” Şuan bir saati geçti. Buradayım halen bekliyorum. Yollar kaygan, arkadaşları bekliyoruz.

Yollarda tuzlama, küreme çalışmaları yok. Belediye nasıl böyle çalışıyor” dedi.