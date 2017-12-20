Peçe tartışmasına YÖK’de dahil oldu

Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nün dekanlığa peçeli öğrencilerle ilgili gönderdiği yazının yankıları sürüyor. Yazının bazı basın yayın organlarında, ‘28 Şubat Batman’a geri döndü’ başlığıyla verilmesi üzerine rektörlük açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Bu açıklama ve haberlerin ardından YÖK de rektörlüğün ilgili yazsı hakkında soruşturma başlattı.

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kampüsündeki bazı öğrencilerin kıyafetlerinden dolayı gelen yoğun şikâyetler üzerine dekanlığı uyararak, ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Rektörlüğün bu uyarısının bazı medya organlarında “28 Şubat’a geri mi dönülüyor” başlığıyla yer almasının ardından üniversitede peçe polemiği başladı.

Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş imzasıyla fakülteye gönderilen yazıda, yüzleri de kapalı olduğu için kimliği net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişinin şahit olduğu, bu durumun tedirginliğe yol açtığı belirtildi. Yazıda, “Dekanlığınızca, ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği' kapsamında gerekli işlemlerin yapılması hususunda gereğini rica ederim” denildi.

“KUMPAS KURULDU”

Yazının haber olması üzerine açıklama yapan Rektör Aydın, üniversite öğrencilerinin yanlış bilgilendirmeyle kışkırtıldığını, kendisi ve üniversiteye karşı “FETÖ metoduyla’ düğmeye basıldığını iddia etti. Rektör Aydın, ayrıca olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını da kaydetti.

YÖK DE DEVREYE GİRDİ

Rektörlüğün açıklamasının ardından devreye giren YÖK konunun hassasiyeti ve önemi dikkate alınarak inceleme başlatıldığı ve dekanlığa gönderilen yazıya ilişkin inceleme yapmak üzere YÖK Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini açıkladı.