Pegasus’tan çok anlamlı hareket! Hayata geçirdi…

Pegasus Havayolları, personel üniformaları üzerine takılan Atatürk rozetlerinin kalıcı hale getirildiği öğrenildi. Uygulama büyük beğeni topladı.

Pegasus Havayolları, personel üniformaları üzerine takılan Atatürk rozetlerini kalıcı hale getiriyor.

Rozetler Pegasus ekipleri tarafından kullanılmaya başlandı. Rozetlerin kullanılması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Büyük beğeni toplayan uygulamaya eleştiri yöneltenler de oldu. Sosyal medyada Pegasus’un bu davranışını halkla ilişkiler çalışması olarak eleştirenler de oldu.

Konuyla ilgili daha önce çıkan haberler sonucunda Pegasus Havayolları tarafından yapılan açıklamada “Üniformalarda bütünlüğün sağlanması amacıyla, yeni üniformalarımızla uyumlu olacak şekilde, kabin ekibimizin yakalarına takılan bröveler ile aynı materyalden tek tip standart bir Atatürk rozetini (Kemal Atatürk imzası şeklinde) ürettirmek için halihazırda görüşmelerimiz sürmektedir. Teklif alma aşaması tamamlanan yeni rozetlerin üretiminin Nisan ayı içinde tamamlanmasını ve 23 Nisan'da kabin ekiplerimize takmaları için ulaştırılmış olmasını hedefliyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

İşte Pegasus’un Atatürk rozetli üniforması:

