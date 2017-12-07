Pendik'te akıl almaz görüntü; tampona sıkışan yaralı köpekle dakikalarca ilerledi.

Akıllara durgunluk veren bu görüntü, dün D-100 Karayolu Pendik mevkinde otomobiliyle seyreden İbrahim Şahin isimli duyarlı bir sürücü tarafından çekildi. Bir araç Edirne istikametinde seyir halinde… Dakikalar öncesinde de bir köpeğe çarpmış… Ama sürücü, köpeğin ön tampona sıkıştığından habersiz, ilerleyişini sürdürüyor.

Aynı istikamette otomobiliyle seyreden İbrahim Şahin o sürücüyü korna çalarak uyarıyor ve araç duruyor. Şahin, araç durduktan sonra köpeğe yardım etmek için video kaydını sonlandırıyor. Köpek sıkıştığı yerden çıkartılıyor. Üç yerinde kırık ve iç kanaması olan köpek önce yakındaki bir veterinere ardından da Kısırkaya Hayvan Barınağı’na götürüldü. Yaralı köpek burada tedavi altında tutuluyor.

DHA