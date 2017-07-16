Perinçek’ten FETÖ tutuklamaları ve ihraçlara destek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında tutuklama ve işten atılmaları 'temizlik' olarak nitelendirdi, karşı çıkanları eleştirdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Antalya’da Falcon Otel’de düzenlenen ‘FETÖ darbesi ve Türkiye’nin çözümü’ konulu konferansa katıldı. 15 Temmuz’da Amerikancı FETÖ darbesinin ordu- millet birliği sayesinde ezildiğini belirten Perinçek, bununla irticaya karşı da büyük başarı elde edildiğini söyledi. Atatürk’ün Türkiye’sinin tarikatlar, dervişler ülkesi olamayacağını söylediğine dikkat çeken Perinçek, FETÖ’ye ‘Fetullahçı Terör Örgütü’ ismini de ilk olarak kendisinin koyduğunu söyledi. Bunun bir cemaat değil, ABD’nin dünya çapında kullandığı bir örgüt olduğunu belirten Perinçek, hükümeti de eleştirdi.

Bu orgütle 2002 Kasım ayında AK Parti yönetiminin koalisyon kurup ülkeyi birlikte yönettiğini ileri süren Perinçek, bu örgütün ülkeye sızmadığını, devletin içine yerleştirildiğini kaydetti. FETÖ ile mücadele kapsamında tutuklamaların ve işten atılmaların olduğunu anlatan Perincek, bunları temizlik olarak nitelendirdi, karşı çıkanları eleştirdi.

Doğu Perinçek, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nü de eleştirdi. Türk yargısının bugün altın devrini yaşadığını belirten Perinçek, “Bugün hapiste FETÖ’cüler var. Ey Atatürkçüler sizin itirazınız ne? Sizi kim bu temizliğe karşı bu mevzilerin içine itiyor. Neye hizmet ediyorsunuz” diye konuştu.

Vatan bütünlüğü ve irticaya karşı 15 Temmuz’un çok önemli bir başarı olduğunu belirten Perinçek, “15 Temmuz gecesi Türkiye ile ABD arasında Türkiye’nin en büyük şehrinde ve başkentinde silahlı bir savaş oldu. Bu savaşta o gece Türk ordusunun polisin içindeki FETÖ örgütlenmesi, yuvalanması silahla ezildi. Bunu hep hayırla anıp şükredeceğiz” dedi. DHA