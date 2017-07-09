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Pervin Buldan kaza geçirdi

HDP Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Buldan'ın kazada kolunun kırıldığı öğrenildi.

18:289 Temmuz 2017
Gündem
Pervin Buldan kaza geçirdi
HDP Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Buldan'ın kazada kolunun kırıldığı öğrenildi.

HDP Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Ankara’da trafik kazası geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Buldan’ın kolunun kırıldığı ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

Ankara Esat’ta şoförünün kullandığı aracın ticari taksi ile çarpışması sonucu kolu kırılarak hastaneye kaldırılan HDP Iğdır Milletvekili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın kolunun kırıldığı, ameliyata alınacağı öğrenildi. Haberi alan HDP Milletvekili TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder ile eski milletvekilleri Ahmet Türk ve Sırrı Sakık hastaneye geldi.

İHA

Son güncelleme: 18:3509.07.2017
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