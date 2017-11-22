Pes dedirten skandal! Okul müdürü yetim çocukları böyle ifşa etti

Gaziantep'te eğitim adına skandal bir durum yaşandığı ortaya çıktı. Şahinbey Belediyesi Adil Teymur Imam Hatip Ortaokulu'nda Okul müdürü, AKP’ye yakın sendika Eğitim-Bir-Sen Şahinbey Temsilcisi olan Mehmet Kartal, Facebook sayfasından bir paylaşımda bulunarak, 28 yetim çocuğa sahip çıktıklarını belirtti.

Mehmet Kartal, yetim çocukların resimlerinin de olduğu bilgileri ve belgeleri çerçeveleterek herkesin göreceği şekilde sınıfların girişine astı. Bunun adına da “Yetim Özet Bilgi Formu” diyen Mehmet Kartal, yetim çocukların resimlerini ifşa etmesiyle büyük tepki topluyor.

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan da müdür Mehmet Kartal'a tepki göstererek, “Bu şahsın o koltukta bir dakika bile oturmaması lazım. Daha önce bu şahıs yüzünden Gaziantep’te müdürlük mülakatları iptal edildi. Bir komisyonda sınava girdi, diğer komisyonda üye olarak sınava giren adaylara puan verdi. Sınavın da en yüksek puanını kendisi aldı. Bu olayla ilgili başta Gaziantep Valisi olmak üzere yetkilileri göreve davet ediyorum. Bu ayıba son verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.