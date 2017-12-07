“Pişmiş kelle gibi sırıtıyor”

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, eski Milletvekili Lütfü Türkkan, ünlü İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosundan esinlenip Reza Zarrab’a uyarlanan ‘’Mona Reza’’ tablosunu paylaştı. Türkkan,bir diğer paylaşımı ise Hande Fırat'ın düğününe katılan Egemen Bağışla ilgili oldu.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, eski Milletvekili Lütfü Türkkan, ünlü İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosundan esinlenip Reza Zarrab'a uyarlanan ‘'Mona Reza'' tablosunu paylaştı. Sosyal medya hesabına, gazeteci Hande Fırat ile iş adamı Murat Özvardar'ın nikahına katılan Egemen Bağış'ın fotoğraflarını da koyup, ‘'Bütün Türkiye, bu adamın bir şarlatandan aldığı rüşveti konuşurken; bu adam Ankara'daki düğünde pişmiş kelle gibi sırıtıp poz veriyor. Bu nasıl bir utanmazlık, nasıl bir arsızlık'' dedi.



Türkkan şu paylaşımları da yaptı:

“ Tövbe edenler aldıkları rüşveti devletin hazinesine iade ederler mi? Amerika'daki çadır mahkemesinin bir benzerini Habur'da siz kurdunuz. Mehmetçiğe, polise kurşun sıkın teröristleri yargıladınız orada. Tahrik olmasın diye Türk bayrağı da asmadınız.

-Yaşı 70'e dayanmış bir Bakan'ın, yaşı 30 bile olmayan bir şarlatana ‘Senin önüne yatarım' demesini hiç unutmayacağım. Rüşvet alanın, rüşvet verene ödül verdiği güzel ülkem.

Ülkenin menfaati diyerek; şarlatan ve şarlatandan rüşvet alan şerefsizlerin savunulmasını milletten beklemeyin. Dansöz Nana bile pes etti bizim dış politikadaki kıvraklığımızı görünce. Şanssızlığımız devleti sucuk atölyesi gibi yöneten bir zihniyetin olması. Biz dün şarlatan derken siz kahraman diyordunuz. Bugün biz yine şarlatan diyoruz ya siz?''