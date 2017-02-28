Piyanist Gülsin Onay’dan Fazıl Say’a yanıt

Piyanist Gülsin Onay, Fazıl Say'ın sosyal medya üzerinden kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Onay "Başkanlık sistemine 'hayır' diyeceğimi açıkladım. Durduğum yer ve görevim açıktır. Çağdaş bir Türk kadını olarak, bu ülkenin gelişmesinde en önemli role sahip olan sanat alanında hiç durmadan, dinlenmeden çalışıyorum, enerjim ve nefesim yettiği kadar" dedi.

Piyanist Gülsin Onay, Fazıl Say'ın sosyal medya üzerinden kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Onay "Başkanlık sistemine 'hayır' diyeceğimi açıkladım. Durduğum yer ve görevim açıktır. Çağdaş bir Türk kadını olarak, bu ülkenin gelişmesinde en önemli role sahip olan sanat alanında hiç durmadan, dinlenmeden çalışıyorum, enerjim ve nefesim yettiği kadar" dedi.

OHAL sürecinde KHK ve ihraçlarla ilgili ‘kendisinden fikir beyan etmesinin istendiğini’ sosyal medya hesabından paylaşan Gülsin Onay, kendisinin hukukçu olmadığını hatırlatmış ancak yapılan tüm hukuksuzluklara karşı olduğunu söylemişti.

Gülsin Onay’ın bu yöndeki ifadelerini kendi hesabından fotoğraf olarak paylaşan Fazıl Say ise Onay’a tepki göstermiş, “Mesela yılda beraber 20 konser verdiği yakın dostu İbrahim Yazıcı'nın ihraç sebebinin terör örgütü vesairesi olduğunu bunun gerçek olup olamayacağını nereden bilebilirdi devlet sanatçısı Gülsin Onay hanım öyle değil mi?” diye yazan Fazıl Say, “Dengin Ceyhan'ın ellerine takılan kelepçeye de itirazı olamaz, bilmiyor çünkü değil mi?” demişti.

Piyanist Gülsin Onay, Fazıl Say’ın eleştirilerine Twitter üzerinden yanıt verdi. Onay’ın Twitter paylaşımı şöyle: “Müzik camiamızın değerli üyeleri, Fazıl Say'ın hakkımda iki yıldır sürdürdüğü karalama ve çamur atma kampanyasının son örneği olan ve bir paylaşımımın yarısını keserek, doğaldır ki oluşturduğu JPEG dosyasıyla devamının okunmasına fırsat vermeyerek, anlamını tamamen çarpıtılmış şekilde yansıtıp, sosyal medya ve basın aracılığıyla sanatıma ve kişiliğime saldırılar yapılmasına neden olmuştur. Söz konusu paylaşımın tamamını aşağıda bulabilirsiniz. Özel bir mesele gibi görünse de günümüz şartlarında bu son derece vahim yanlışlıklara değerli müzikseverlerin ve gazetelerimizin alet olması hepimiz için üzücüdür…”