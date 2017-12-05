Piyasadaki papatya çayları zehir saçıyor, dikkatli olun

Ankara Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Ömür Demirezer, internet ve aktarlarda “Her derde deva” diyen satılan papatya çayı konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

Demirezer, aynı papatya görüntüsünde olan bir bitkiden yapılan çayın, gerçekte “Böcek öldürücü” olduğunu söyledi. Demirezer, bu papatyadan elde edilen çay için “Zehirlidir, bu bitki tarımda haşerelerin öldürülmesinde kullanılıyor” dedi.

‘TIBBİ ÖZELLİĞİ YOK'

Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği Başkanı da olan Demirezer, papatya diye düşünülen bazı bitkilerin aslında ‘Tıbbi papatya' olmadığını açıkladı. Piyasada böcek öldürücü etkiye sahip bir papatyanın daha olduğunu ve bundan elde edilen çayın da ‘Papatya çayı' diye satıldığını belirten Demirezer şöyle konuştu: “Tıbbi papatya dediğimiz Matricaria recutita; üst solunum yolu rahatsızlıklarında ve farenjitte kullanılır. Piyasada papatya çayı diye satılan ‘Tanacetum cinerariifolium' bitkisinden elde edilen de, aynı görüntüde. Bunu insanların ayırt etmesi mümkün değil. Bu bitki gerçekte böcek öldürücü etkiye sahip. Özellikle çocuklarda öldürücü etkiye neden oluyor ve bunun papatya çayı olarak kullanılmaması gerekir. Bu konuda önlem alınmalı.”