PKK’lıları ABD’lilerle birlikte İngiliz subaylar da eğitiyor

Müttefik olduklarını söyleyen ülkelerin, PKK’yı Sincar’daki 9 yeni terör üssünde son teknoloji silahlarla eğittiği ortaya çıktı. Ezidi gençleri de kendi bünyesine katan teröristlerin sayısı arttı

Müttefik olduklarını söyleyen ülkelerin, PKK’yı Sincar’daki 9 yeni terör üssünde son teknoloji silahlarla eğittiği ortaya çıktı. Ezidi gençleri de kendi bünyesine katan teröristlerin sayısı arttı

Mehmetçik, Suriye ve Irak'ta, PKK'ya üst üste darbeler indirirken, Türkiye'nin müttefiği olduklarını her fırsatta dile getiren ülkelerin hainleri ayakta tuttuğu bir kez daha kanıtlandı. Kerkük'ün Sesi Gazetesi, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve PKK'nın kontrolünde yeni terör üssü haline getirilen Sincar'daki kamplarda Amerikalılar tarafından verilen eğitim görüntülerini yayımladı.

Kerkük Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan şu çarpıcı açıklamayı yaptı: “PKK, IŞİD'den kaçan Araplar ile Şengal bölgesindeki Ezidi gençleri bünyesine katıyor. PKK, Kandil ve Suriye'den getirdiği militanlarının yanı sıra Ezidi gençlerden oluşan birlikleri de kontrol ediyor. PKK'lılara eğitimi İngiliz ve ABD özel kuvvetleri veriyor.”

Ezidileri kendi bünyesine katıp militan sayısını artıran PKK'ya açılan 9 yeni terör üssünde, son teknoloji silahlarla eğitim veriliyor. Eğitimlerde ABD'lilerin yanı sıra İngiliz uzmanlarının da bulunduğu Türk güvenlik birimleri tarafından belirlendi.

SİNCAR'DA PKK'LILARLA GÖRÜŞTÜ

Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü grup olan Bedir Tugayları'nın lideri Hadi al-Amiri'nin geçen yılın kasım ayında Sincar'ı ziyaret ettiği, kampların alt yapısı için çalışma yaptığı ortaya çıktı.

İranlı komutan Kasım Süleymani'ye en yakın Şii Milis lideri konumunda olan Hadi al-Amiri, Sincar'da bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yetkililerinin yanı sıra PKK'lılarla da görüştü.

PKK tepki çekmemek için Sincar'da, Ezidileri kullanıyor. Örgüt simge ve işaretlerini çıkararak kendisi için kurulacak olan ordunun alt yapısını oluşturuyor. ABD-İngiliz ajanlarının gözetiminde PKK'lılardan silah eğitimi alan Ezidi gençler, bölücü örgütün cezaevindeki lideri Abdullah Öcalan'ın posteri önünde yemin ettiriliyor.

EZİDİLER, APO POSTERİ ÖNÜNDE YEMİN EDİYOR

Haşdi Şabi'nin en güçlü grubu Bedir Tugayları'nın lideri Hadi al-Amiri geçen yıl kasım ayında Sincar'da kampı gezdi. “Şengal Direniş Birlikleri” adı altında eğitim verilen 2 bin 600 Ezidi'ye her ay 450 dolar, 311 PKK'lıya ise 810 dolar ödendiği öne sürüldü. Bu para, Bağdat yönetiminin Şii milis gücü Haşdi Şabi için ayırdığı kaynaktan tahsis ediliyor. Bu arada Sincar çevresindeki yollarda, araçların denetimi PKK'nın yeni kurduğu özel birim tarafından yapılıyor. Örgüt terör eğitimi verdiği Ezidi ve Arap gençlere Apo posteri önünde yemin ettiriyor. Törende sık sık Türkiye aleyhine sloganlar attırılıyor.