Türkiye’de ilk defa ele geçirildi | Son dakika haberleri

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Jandarma ekiplerince gizli yürütülen çalışmalarda, bir iş yerinde PKK'lıların yapacağı eylemler için kullandıkları belirtilen çağrı merkezi ve malzemeler ele geçirildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye genelinde böyle bir sistemin ilk kez ele geçirildiğini belirtti. İşte yakalanan teknik malzemenin fotoğrafları...

Şırnak Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Silopi ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarının çağrı merkezi olarak kullandıkları belirtilen bir yer tespit ettiler. Güvenlik kaynaklarına göre, gizli yürütülen operasyonda, Silopi ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bir işyeri takibe alındı. İstihbarat ekiplerinin de yer aldığı çalışmada iş yeri 4 ay boyunca izlendi.



KAPIDA SÜREKLİ NÖBETÇİ BEKLİYORDU

Fiziki ve teknik olarak izlenen İpekyolu caddesi üzerindeki iş yerinin camlarının siyah olması ve bir kişinin sürekli iş yeri önünde hazır beklemesi güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Bir süre takibini sürdüren jandarma ekipleri, iş yerinde şüpheli durumları tespit etmeleri üzerine baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda, PKK’lıların çağrı merkezi olarak kullandığı ileri sürülen bazı malzemeler ele geçirildi. İş yerinde yapılan arama sonucunda, 20 bin adet Irak bölgesinde kullanılan Korek hattı, 8 adet sinyal verici modem, 8 adet akü ve çok sayıda iletişim kabloları bulundu. Ayrıca her modem de 8 adet sim kart yuvasının olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA BÖYLE BİR SİSTEM ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye genelinde böylesi bir sistemin ilk olarak Silopi ilçesinde ele geçirildiğini belirten güvenlik kaynakları, örgüt mensupları bu merkezi iletişim aracı için kullandıklarını söyledi. Olayla ilgili Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinince 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen teçhizat incelemesi yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi. Şırnak, (DHA)

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