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PKK’nın finans ayağına polis darbesi: 9 kamyon sigara ele geçirildi

İstanbul Polisi'nce, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 850 bin lira olan 9 kamyon sigara ele geçirildi, 30 şüpheli yakalandı.
Habip ATAM
22:5811 Şubat 2017
Gündem
PKK’nın finans ayağına polis darbesi: 9 kamyon sigara ele geçirildi
İstanbul Polisi'nce, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 850 bin lira olan 9 kamyon sigara ele geçirildi, 30 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM),  terör örgütü PKK’nın  finansal yapılanmasına yönelik geçtiğimiz ay bir çalışma başlattı. Çalışmalarda örgütün kaçak sigaradan önemli bir gelir elde ettiği anlaşıldı. Gürcistan, Suriye, Irak gibi ülkelerden kaçak yollarla getirilen sigaraların, işyerlerinde depoladığı tespit edildi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Araştırmalarda, kaçak sigara satışlarıyla terör örgütüne destek olan bazı işletmeler belirlendi. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde tespit edilen 26 işyerine baskın düzenlemek için operasyon kararı alındı. TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Polisi sabah saatlerinde belirlenenen adreslere girdi. Operasyona 10 zırhlı araç ve 60 polis ekibi görevlendirildi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Operasyonda baskın yapılan adreslere giren ekipler, 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 9 kamyon sigara, 40 bin lira para ele geçirildi. On binlerce karton kaçak sigaranın yanısıra 6 araca el konulurken, 26 işyeri de mühürlendi.

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Ele geçirilen sigaranın piyasa değerinin 1 milyon 850 bin lira olduğu anlaşıldı.  Örgütün finansal kaynaklarını kurutmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Son güncelleme: 23:4611.02.2017
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