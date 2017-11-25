PKK’nın hedefinde Şükrü Saraçoğlu stadı mı var?

2015 yılında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın raporunda sabaha karşı meydana gelen ve bir temizlik görevlisinin ölümüne bir diğerinin yaralanmasına yol açan patlamanın saldırganları yakalandı. Arama sonucunda teröristlerin evinde PKK'lıların evinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın krokisi ve keşif fotoğraflarının bulunduğu belirtildi.

Show TV’de yayınlanan habere göre; 5 teröristin yakalanmasının ardından polis geniş çaplı operasyon başlattı. Zanlıların ev ve iş yerleri arandı. Arama sonucunda teröristlerin evinde PKK’lıların evinde 60 kg patlayıcı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nın krokisi ve keşif fotoğraflarının bulunduğu belirtildi.

Hatırlanacağı üzere 2015’teki Sabiha Gökçen Havalimanı saldırısında başından ağır yaralanan Zehra Yamaç kaldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamamış, kolundan yaralanan Canan Çelik Burgucu’nun durumunun ağır olmadığı açıklanmıştı.

Havalimanı saldırganı geçen ay sahte kimlikle yakalanmıştı. Toplamda 5 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerin evinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. 60 kg patlayıcı, 1 adet uzun namlulu tabanca tespit edildi.