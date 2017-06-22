PKK’nın kaçırdığı Necmettin öğretmenden acı haber geldi

Memleketi Gümüşhane'ye gitmek için yola çıkan genç öğretmen Necmettin Yılmaz'a Erzincan- Tunceli yolunda PKK'lı teröristler engel oldu. Genç öğretmenin arabası önce tarandı, sonra yakıldı. 5 gündür haber alınamıyordu, kahreden haber akşam saatlerinde geldi. PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz öğretmeni şehit etti.

Şanlıurfa Siverek’te öğrencileri tarafından da çok sevilen öğretmenin aracının önü PKK’lı teröristler tarafından kesilmiş önce aracı taranmış ardından da genç öğretmen kaçırılmıştı. Necmettin öğretmenden acı haber geldi.

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN AÇIKLAMA

Türk Eğitim-Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya, meslektaşları Necmettin Yılmaz'ı görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye yaz tatilini geçirmek için giderken kaçıran sonra da şehit eden bölücü terör örgütü PKK'nın Türk Öğretmenleri yıldıramayacağını söyledi.

KADİR GECESİ’NDE ŞEHİT EDİLDİ

Akkaya yaptığı açıklamada Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Kadir Gecesi'nde şehit edildiğine dikkat çekerek, her şerefli Türk evladı gibi mücadelelerinin iki cihanda da süreceğini söyledi. Akkaya,”Geçtiğimiz günlerde şehit edilen Aybüke öğretmenimiz ve bugüne kadar şehit edilen binlerce öğretmenimiz gibi Necmettin öğretmenimizi de şehit eden soysuzlar unutmasın ki, Türk milletini ve Türk öğretmenlerini yıldıramayacaklar. Türk devleti ve Türk milleti dünya var oldukça bu coğrafyada var olmaya devam edecektir. Bir öldüğümüz yerde bin fidan verecek ve Türk'ün adını minik yüreklere nakşetmeye devam edeceğiz. Ne Türk Bayrağını indirtecek, ne de okullarımızda vatan sevdalısı cumhuriyet aşığı yeni nesiller yetiştirmekten vazgeçeceğiz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun” dedi.

23 yaşındaki şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın 16 Haziran'da Erzincan-Tunceli yolu üzerinde aracının önü PKK'lı teröristler tarafından kesilmiş, aracı tarandıktan sonra yakılmıştı. Eli kanlı terör örgütü mensuplarınca kaçırılan ve 5 gün alıkonulan Yılmaz, 21 Haziran tarihinde şehit edildi. (İHA)