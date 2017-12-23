PKK´nın Mardin’deki elebaşı örgütün sığınaklarını deşifre etti

PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Mardin özel kuvvetler sorumlusu 'Musa' kod adlı Koçaali Bala'nın gösterdiği yerde Adana Valiliği'ne yönelik bombalı saldırının planlayıcısı PKK'lı Çiçek Karabulut etkisiz hale getirildi.

MARDİN’de, geçen ay içerisinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan ve metropollere yönelik bombalı eylemlerin planlayıcısı olduğu belirtilen, İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesindeki ‘Gri listede’ yer alan örgütün ‘sözde’ özel kuvvetler sorumlusu ‘Musa’ kod adlı Koçaali Bala, güvenlik güçlerine örgütün sığınak ve depolarının yerini gösterdi. PKK’lı teröristin yer göstermesi sonucu Nusaybin ilçesine bağlı birçok köyün kırsalında bulunan sığınaklarda yapılan aramalarda çok miktarda patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

ADANA SALDIRISININ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Geçen yıl Adana Valiliği’ne yönelik bombalı saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen, örgütün ‘sözde’ özel kuvvetlerinde yer alan Çiçek Karabulut’un etetkisiz hale getirildiği operasyonda sağ olarak yakalanan örgütün ‘sözde’ özel kuvvetler sorumlusu olduğu belirtilen PKK’lı Koçaali Bala’nın verdiği bilgiler doğrultusunda güvenlik güçleri operasyon başlattı. PKK’lı terörist Bala’nın verdiği bilgiler doğrultusunda Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy, Yavruköy, Çalıköy, Doğanlı, Büyükkardeş, Akarsu mahalleleri ile Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin Mardin Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

PKK’NIN ÖZEL KUVVETLERİNE AĞIR DARBE

“Emniyet, MİT ve jandarma birimlerinin, bölücü terör örgütünün kırsal kadrolarına yönelik olarak Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdikleri ortak operasyonda, metropollere yönelik bombalı eylemlerin planlayıcısı, ‘sözde’ özel kuvvetler sorumlusu ‘Musa’ kod adlı Koçaali Bala sağ ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, Adana Valiliği´ne yönelik olarak 24.11.2016 tarihinde yapılan bombalı saldırının faali, örgütün özel kuvvetler mensubu Çiçek Karabulut da etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri tarafından ifadesi alınan ‘Musa’ kod adlı Koçali Bala, örgütün Nusaybin Koruköy, Yavruköy, Çalıköy, Doğanlı, Büyükkardeş, Akarsu Mahallesi kırsalı ile Ömerli kırsalında kullandığı birçok sığınak ve barınak hakkında bilgi verdi. Koçali Bala’dan alınan bilgiler üzerine bölgede kapsamlı operasyonlar başlatan güvenlik güçleri, örgüte ait birçok barınak, sığınak tespit ederek, çok miktarda patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirmiştir. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarla, Mardin kırsalında faaliyet yürüten ve kış üslenmesine geçmekte zorlanan örgüt mensuplarına büyük darbe vuruldu.”

MARDİN, (DHA)