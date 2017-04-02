Feyzioğlu’nun program yaptığı yerde yakalandı!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Adıyaman’da yaptığı bir program yeri yakınlarında terör örgütünden aranan bir kişi yakalandı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Adıyaman’da yaptığı bir program yeri yakınlarında terör örgütünden aranan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu Adıyaman Ticaret Sanayi Odasında bir programa katıldı. Feyzioğlu'nun programı esnasında program yeri civarında gezen K.S.Y.'nin durumundan şüphelenen polis ekipleri şahsı yakalayarak üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamalarda şahsın aslen Batman nüfusuna kayıtlı olduğu Mersin Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında arama kararının anlaşılması üzerine şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA