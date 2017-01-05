PKK’nın üst düzey sorumlusu, kaçarken yakalandı

Terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından olan ve 2010 yılından itibaren geçtiği Suriye'de YPG'ye katılan 'Piling' kod adlı terörist, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmenler arasında yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından olan ve 2010 yılından itibaren geçtiği Suriye'de YPG'ye katılan 'Piling' kod adlı terörist, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmenler arasında yakalandı.

Terör örgütü PKK’nın 1999 yılından itibaren Kandil Dağı’nda bulunan ve ülkede bir çok güvenlik görevlisinin şehit olduğu kanlı saldırının emrini verdiği belirtilen ‘Piling’ kod adlı terörist, 2010 yılında Suriye’ye geçerek PKK’nın bu ülkedeki kolu olan YPG’ye katıldı.

İLGİLİ HABER İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında operasyon düzenledi. Operasyonlarda, kaçak göçmenler arasına gizlenerek kaçmak isteyen üst düzey PKK’lı, ‘Piling’ kod adlı teröristte yakalandı.

İLGİLİ HABER Bir acı haber de Çorum'dan: 1 şehit, 13 yaralı

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde soruşturması devam eden teröristin, PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin saha sorumlusu olarak 2010 yılından bu yana bulunduğu belirlendi. DHA