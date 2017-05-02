PKK’ya ait 7 odalı sığınak!

Bitlis’in Tatvan İlçesi'nde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 odalı, 1 banyo, mutfağı bulunan sığınak ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından Tatvan'a bağlı Çavuşlar Köyü bölgesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-1 operasyonu gerçekleşrildi. Açıklamada, şöyle denildi:

Operasyon kapsamında 7 odalı sığınak, 1 adet mutfak ve 1 adet banyo ile 1 adet avcı boy çukuru tespit edilmiştir. Sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, el telsizi ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak ve ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yerinde imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.”