PKK’ya Amerikan kalkanı

Bölücü terör örgütüne silah, eğitim ve zırhlı araç desteği veren ABD askerleri, PKK’yı koruma altına aldı. Amerikan Özel Birlikleri Mehmetçiğin ilerleyişine karşı nöbet tutuyor

Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya açık açık destek vermekte bir sakınca görmeyen ABD birlikleri, Türk askerinin bölgedeki ilerleyişi karşısında bölücü terör örgütüne kalkan oluyor. PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye ABD tarafından verilen eğitim, silah, zırhlı araç desteği, Ankara'nın büyük tepkisini çekiyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ı ele geçirdikten sonra gözünü PYD/YPG'nin elindeki Menbiç'e dikti. Türk askerinin ilerleyişi karşısında panikleyen PYD/YPG'nin imdadına ABD koştu. Amerikan Özel Kuvvetleri yaklaşık 3 gündür, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrol ettiği bölgelerle PYD/YPG'nin elindeki alanlar arasındaki sınırda nöbet tutmaya başladı. Bu askerlerin ellerinde ağır silahlar bulunması ve ABD bayrağı taşımaları dikkat çekti. Amerikalıların, PYD/YPG'li teröristlere ABD Ordusu'nun envanterinde bulunan Jaguar ve Hummer marka arazi araçlarından vermiş olması da göze çarptı. Geçen hafta PYD/YPG'nin denetimindeki bölgeyi ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'in terör örgütüne “Menbiç'i Türkiye'nin olası saldırılarına karşı koruma sözü verdiği” belirtilmişti.

ÖSO İLE YPG ÇATIŞIYOR

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, “Suriye'de dikkat çeken gelişme, Suriye rejiminin, Menbiç hattına ulaşması oldu. Son günlerde TSK destekli ÖSO birlikleri ile Suriye ordu güçleri arasında El Bab'ın güneydoğusundaki Sükkariye Köyü çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.Yine YPG ile ÖSO arasında çatışmalar oluyor. Bölge tamamen bir ateş çemberi içinde” dedi.

Yavuzaslan şu noktaya da dikkat çekti: “Türkiye gündeminde Rakka ve Menbiç varken, PKK/YPG, Hatay'a sıfır noktada yer alan Afrin'de bünyesine yeni militanlar toplayarak bölücübaşı Öcalan'ın posterleri önünde Türkiye aleyhine sloganlar atarak törenler düzenliyor.”