Plan geldi Aziz Kocaoğlu ‘yazıktır’ diye isyan etti

Aziz Kocaoğlu, “Mavişehir'de açık spor alanı olarak ayırdığımız 115 dönümlük iki arazi için imar çalışması geldi dün Bakanlıktan. Yazıktır bu kente” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Mavişehir’de imar planında spor alanı olan ve TOKİ’nin 2011 yılında sattığı 100 ve 15 dönümlük iki arsayı imara açacak plan çalışması geldiğini açıkladı.

Kocaoğlu, “Bu arsalar kamuya terkedilmeliydi. Ama TOKİ sattı. Açık spor alanı olduğu için imar vermedik. Son gelen planlarla anladık ki arsaların dörtte birinin İller Bankası’na satmışlar. Böylece kamu ve kamu menfaati buluşmuş. İmar çıkmış” dedi.

Twitter'dan da tepki gösteren Kocaoğlu, “Mavişehir’de açık spor alanı olarak ayırdığımız 115 dönümlük iki arazi için imar çalışması geldi dün Bakanlıktan. Yazıktır bu kente” ifadelerini kullandı.