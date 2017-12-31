Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polis baskınında ByLock yüklü telefonunu klozete attı

Adana'da polisin gaybubet evine düzenlediği operasyonda ByLock programı yüklü olan cep telefonunu klozete attığı saptanan N.B., gözaltına alındı.

10:0631 Aralık 2017
Haberler Gündem
Polis baskınında ByLock yüklü telefonunu klozete attı
Adana'da polisin gaybubet evine düzenlediği operasyonda ByLock programı yüklü olan cep telefonunu klozete attığı saptanan N.B., gözaltına alındı.

Adana Emniyet müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PYD) yönelik  merkez Yüreğir ilçesindeki iki gaybubet evine operasyon düzenledi.

Şafak baskınıyla eve giren polisler, mahrem imam olduğu belirlenen M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları N.B.’yi gözaltına aldı. N.B.’nin baskın anında, ByLock programı yüklü olan cep telefonunu klozete attığı saptandı. Polis, cep telefonunu atıldığı yerden çıkararak incelemeye aldı.1’i kadın 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

 

İLGİLİ HABERFETÖ'ye izdivaç operasyonunda ilginç itiraflarFETÖ'ye izdivaç operasyonunda ilginç itiraflar

DHA

Son güncelleme: 11:3031.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar