Polis her yerde o teröristi arıyor

Emniyet güçleri İstanbul'a sansasyonel eylem için gelen teröristin peşine düştü.

İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sansasyonel bir eylem için İstanbul’a geldiğini belirlediği terör örgütü PKK üyesi ‘Baver’ kod adlı Yunus Sanamalı’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalanmamak için çeşitli sahte kimlikler kullandığı ve sık sık kaldığı yeri değiştirdiği belirlenen şüphelinin fotoğrafları kısa sürede yakalanması için basın mensuplarıyla paylaşıldı. Sanamalı’nın da aralarında olduğu toplam 3 kişinin yakalanması için polis ekiplerin aralıksız çalışmaları devam ediyor.

YARDIM EDEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

TEM ekipleri, yaptığı operasyonlarda Sanamalı’ya barınma, ulaşım ve lojistik destek sağladığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde yaptığı operasyonlarda 14 kişiyi yakalayarak gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. DHA