Polis hırsızı ‘tükürüğünden’ yakaladı!

İstanbul polisi, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan şahsı, Beşiktaş'taki son işinde 'tükürüğünden' yakaladı.

Beşiktaş, Akatlar’da evinden 40 bin liralık ziynet eşyası çalınan bir vatandaş hemen polise başvurdu. Şikayeti değerlendiren İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri hemen harekete geçti. Soyulan adreste inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri ziynet eşyalarının çalındığı yerde tükürük izine rastladı.

Tükürükten DNA testi için örnek alan ekipler karşılaştırma yaptı. Yapılan karşılaştırmanın ardından hırsızın daha önceden çok sayıda suçtan kaydı olan 19 yaşındaki Tarık P. olduğu belirlendi. Harekete geçen polis, şüpheliyi Esenyurt’ta çalıntı bir araçla gözaltına aldı.

KÜÇÜKÇEKMECE VE ESENYURTTA’TA HIRSIZLIK YAPMIŞ!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan Tarık P.’nin farklı tarihlerde Küçükçekmece ve Esenyurtta’da iki evi soyduğu ve iki araba çaldığı ortaya çıktı.

ÖNCE ANAHTARI SONRA ARACI ÇALDILAR

Tarık P.’nin yanındaki bir şüpheli ile Küçükçekmece’de bir eve girdiği ve evden otomobil anahtarı ile çıktığı anlara ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, Tarık P. ve yanındaki bir şüpheli evden çaldıkları anahtarla park halinde duran bir otomobili alarak uzaklaşıyorlar. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık P. tutuklanırken, polis ekiplerinin görüntülerdeki diğer hırsızı yakalama çalışmaları devam ediyor.