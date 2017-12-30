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Polis karakolu EYP atan 3’ü çocuk 5 kişi yakalandı

Adana’da polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı (EYP) atan 3’ü çocuk 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

08:0730 Aralık 2017
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Polis karakolu EYP atan 3’ü çocuk 5 kişi yakalandı
Adana’da polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı (EYP) atan 3’ü çocuk 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı (EYP) atan şahısların yakalanması için düğmeye bastı. TEM ekipleri güvenlik kameralarından şahısları tespit etti. Daha şahısların Barbaros mahallesinde oturdukları öğrenen TEM ekipleri, gece yarısı şahısların evlerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında şahıslar kıskıvrak yakalandı.

adana-2Operasyonda yakalanan, Resul B. (12), Hüseyin K. (14), Nur A. (18), Veysi B. (18) ve Kadir E. (17) adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, polislerin tespitlerinde şahısların PKK üyesi olduğu öne sürüldü. (İHA)

Son güncelleme: 08:2230.12.2017
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