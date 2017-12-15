Polis lastiği indirdi, bombacıyı yakaladı

İstanbul'da, PKK'nın bombalı araçla kanlı eylem planını engelleyen MİT ve TEM Polisi'nin, operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin, izlemeye aldığı aracın, hareket kabiliyetini engellemek için lastiğini indirdiği öğrenildi.

TEM Polisi’nin gerçekleştirdiği operasyon, MİT Bölge Başkanlığı’nın geçtiğimiz Salı günü verdiği bilgiyle başladı. Bilgide, terör örgütü PKK’nın 34 MYN 24 plakalı araçla bombalı eylem yapılacağı bildirdi. TEM ekipleri hemen harekete geçti. Araştırmalarda aracın 6 Aralık’ta G.B. isimli kadın tarafından satın aldığı tespit etti.

SABAHA KARŞI BULUNDU

TEM Polisi aracın yerini belirlemek için çok sayıda ekiple yüzlerce saatlik güvenlik kamera kaydı inceledi. Ekipler aracın Bahçelievler’de olduğunu tespit etti. Çalışmalar yoğunlaştırıldı. Sokak sokak aracı arayan ekipler saat 05.00’de bomba yüklü kapalı kasa kamyoneti park edildiği sokakta ele geçirildi.

LASTİĞİ İNDİRİLDİ

Aracın çevresine sivil ekipler yerleştirildi. Kapalı kasa minibüsün hareket kabiliyetinin engellenmesi için aracın lastiği indirildi. Çevre binalardaki vatandaşlar boşaltıldı. Ardından polisin, bombacıyı yakalayacak pususu başladım Bekleme devam ederken, saat 13.00 sıralarında aracın başına H.D. isimli şüpheli geldi. Şüpheli, araç lastiğinin inik olduğunu gördü. Daha sonra yakındaki bir lastikçiye gitti. Araçla intihar eylemi gerçekleştirmeyi planlayan terörist lastikçiyle döndü. Saat 13.55’de operasyon düzenlendi. Adım adım izlenen H.D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde Fatih G. adına sahte kimlik bulundu.

TEK PATLAMA DÜZENEĞİ

Bölgede hazır bekleyen bomba imha uzmanları aracı inceledi. Bölgeye 10’a yakın ambulans 4’er araçtan oluşan 3 takım itfaiye bölgeye gönderildi. Bomba uzmanları, saat 05.00’den itibaren çalışan Jammer (Sinyal kesici) eşliğinde aracın kapısı açıldı. Köpük kutularla karşılaşıldı. Kutular ardında ise, yangın söndürme tüpleri yerleştirilmiş, RDX, TAPT ve HDX olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 60 kilo olan bombaların uzaktan kumandalı tek patlama düzenekli olduğu tespit edildi.

BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ

Ele geçirilen patlayıcıların, daha önce Beşiktaş’ta meydana düzenlenen hain saldırıda kullanılan bombalı araçtan çok daha yüksek etkiye sahip olabileceği belirlendi. Hain eylem hazırladığını yapan H.D.’nin intihar eylemi için görevlendirildiği ve bomba eğitimi aldığı öğrenildi.

HEDEF POLİS

TEM ekipleri H.D.’yle bağlantılı 3’ü kadın 9 kişiyi daha yakaladı. Şüphelilerin sorgusu ve araştırmalarda hedefin polis olduğu da ortaya çıktı. Teröristlerin daha önce Vezneciler’de Çevik Kuvvet aracına yönelik saldırıya benzer saldırı hazırlığında olduğu belirtildi. MİT ve Polisin başarısı kanlı bir eylemi engellerken, saldırı gününün, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Toplantısı’na denk gelmesi dikkat çekti. Saldırı girişiminin acil çağrıyla gerçekleştirilen toplantıyla aynı güne denk getirilmesinin, planlı olabileceği dile getirildi.