Polis, savaş bölgelerine eleman devşiren terör hücresini çökertti

İstanbul TEM Polisi, uluslararası terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalarda, savaş bölgelerine eleman gönderen bir hücreyi çökertti. Yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanırken, aramalarda çok sayıda ilaç, askeri kamuflaj, sahte hudut kapısı mührü ve sahte pasaport ele geçirildi.

İstanbul TEM Polisi, uluslararası terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalarda, savaş bölgelerine eleman gönderen bir hücreyi çökertti. Yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanırken, aramalarda çok sayıda ilaç, askeri kamuflaj, sahte hudut kapısı mührü ve sahte pasaport ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), uluslararası terör örgütü gruplarına yönelik yeni bir çalışma yaptı. İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ve TEM ekipleri, Suriye ve çatışma bölgelerine eleman devşiren bir hücre belirledi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Araştırmalarda Doğu Türkistan kökenli Çin vatandaşı A.O., Z.O. H.O. ile yine Doğu Türkistan kökenli Türk vatandaşı A.M. ve A.S.’nin terör hücresi içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından TEM Şube operasyon kararı aldı.

PASAPORT VE KAMUFLAJ

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Şüpheli 5 isim yakalanırken, yapılan aramalarda 2 sahte Suriye kimlik kartı, çeşitli ülkelere ait farklı kişeler adına düzenlenmiş sahte ve gerçek 21 pasaport, sahte hudut kapısı mührü ile çok sayıda ilaç ve askeri kamuflaj ve örgütsel doküman ele geçirildi.

ÜÇÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. H.Ö., A.O., ,A.S. tutuklanırken, A.M. ve Z.O. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.