Polis taksi durağı saldırganlarını yakaladı

İstanbul Ümraniye'de bir taksi durağında yaşanan kavgada tabancayla öldürülen Ferhat Bozel'in öldürdüğü iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki akşam, Alemdağ Caddesi’ndeki Çakmak Taksi Durağı’nda meydana geldi. İddialara göre, minübüsle taksi durağını basan bir grupla taksiciler arasında tartışma yaşandı. Tartışma arbedeye dönüşünce, durum durağı işleten Ferhat Bozyel’e bildirildi. Bozyel iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak ortam daha da gerildi. İddiaya göre, gruptakilerden biri “Vurun şunları” talimatı verdi. Minibüsle gelen gruptaki 1 kişi tabancasını çekerek ateş etmeye başladı.

BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı sonucunda, durağı işleten Ferhat Bozyel kardeşi Feyyaz Bozyel ve 1 kişi daha yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferhat Bozyel yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Araştırmalarda saldırgan grubunda taksici olduğu öğrenildi. Olayın daha önce yaşanan trafik kavgasından kaynaklandığı öğrenildi. Şüphelinin belirlenmesi için çalışmalar yoğunlaştırdı. Kimliği tespit edilen saldırgan sabah saatlerinde gözaltına alındı.