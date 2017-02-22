Polise, ambulansa haber verdirmedi kan kaybından öldü

Adana’da iddiaya göre cep telefonunu gasp etmek istediği Suriye uyruklu İmad Hamidi (27) tarafından bıçaklanarak öldürülen Yahya Kırlangıç’ın (16) yaralandıktan sonra, “polise, ambulansa haber vermeyin. Ağabeyimi arayın” dediği için kan kaybından öldüğü ortaya çıktı. Polis olaydan sonra katil zanlısı ile birlikte toplam üç kişiyi gözaltına aldı.

Adana’da iddiaya göre cep telefonunu gasp etmek istediği Suriye uyruklu İmad Hamidi (27) tarafından bıçaklanarak öldürülen Yahya Kırlangıç’ın (16) yaralandıktan sonra, “polise, ambulansa haber vermeyin. Ağabeyimi arayın” dediği için kan kaybından öldüğü ortaya çıktı. Polis olaydan sonra katil zanlısı ile birlikte toplam üç kişiyi gözaltına aldı.

Olay, önceki gece Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1180 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu İmad Hamidi, evine gittiği sırada yanına gelen Yahya Kırlangıç, Halil K. (17), Serkan B. (18), Kadir Ç. (19) ve İsmail P.'nin (18) bıçaklı gaspına uğradı. Cep telefonunu vermek istemeyen Hamidi'nin çığlığını duyan Omar Azim (23) ve Velid Nezir (19) koşarak olay yerine geldi.

Taraflar arasında sopalı, taşlı ve bıçaklı kavga çıktı. Bir süre kavga eden iki gruptan Yahya Kırlangıç bıçağını düşürünce kaçmaya başlarken İmad Hamidi, bıçağı yerden alarak fırlattı. Bıçak Yahya Kırlangıç'ın beline saplandı. Yaralanan Kırlangıç ise arkadaşlarına “Polise ve sağlık ekiplerine haber vermeyin. Ağabeyimi arayın gelip o beni hastaneye götürsün” dedi. Ağabey olay yerine gelene kadar Kırlangıç çok kan kaybetti. Ağabeyi ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan genç aşırı kan kaybettiği için yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda Kırlangıç'ı öldüren İmad Hamidi ile iki arkadaşını gözaltına aldı. Yahya Kırlangıç'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp toprağa verildi. Oğlunu kaybeden baba Ahmet Kırlangıç, “Oğlumun cep telefonunu istemişler, Oda vermeyince bıçaklamışlar. Hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı” dedi.