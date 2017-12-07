Polise taş ve sopayla saldıranlara helikopter destekli operasyon

Polisi harekete geçiren olay geçtiğimiz hafta Maltepe'de meydana geldi. Aydınevler Mahallesi, Uyanık Caddesi'nde bir kavgayı ayırmaya çalışan ekiplere taşlı sopalı saldırı düzenlendi. Polis araçlarının büyük zarar gördüğü olay için Çevik Kuvvet ekipleri bölgeye sevk edildi. Polise saldıran şüpheliler kaçtı.
ÖZEL HAREKAT
İstanbul Emniyet Müdürlüğü polise saldıran şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Araştırmalar iki grup içerisinde polise taş ve sopa ile saldıran 2'si kadın 4 kişiyi belirledi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, o şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı. Suç kaydı olan şüphelilerin yakalanması için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve helikopter destekli operasyon düzenledi.
YAKALANDILAR
Yapılan baskınla 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1 tabanca, 4 fişek ve 1 döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Ö.'nün hırsızlıktan kaydı olduğu ve asker kaçağı olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli G.K.'nın ise 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu öğrenildi. Ö.G. isimli kadının uyuşturucu satmak diğer kadın G.Ç.'nin iese “Görevi yaptırmamak için direnmek” suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi.