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Polisin şehit olma anı kamerada!

Bursa’da polis memurunun pompalı tüfekle vurularak şehit olma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

17:245 Temmuz 2017
Gündem
Polisin şehit olma anı kamerada!
Bursa’da polis memurunun pompalı tüfekle vurularak şehit olma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Gemlik ilçesinde, kaybettiği bir icra davasından dolayı Musa Güler (37) önce ofisinin önünde avukat Özgür Aksoy’u vurmuş, ardından adliye sarayında polis memuru İdris Büyükdönmez’i (48) şehit etmişti.

 

Adliye önünde nöbet tutan polis memuru 3 çocuk babası Büyükdönmez'in şehit olma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde telefonla konuşan Büyükdönmez'in yanına biri yaklaşıyor ve beraber konuşuyorlar.

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Bu sırada Büyükdönmez'in arkasından gelen saldırgan hiçbir şey demeden pompalı tüfeğini ateşliyor. Yanındaki arkadaşı korkuyla kaçarken, şehit polis memuru yere düşüyor.

İHA

Son güncelleme: 17:2705.07.2017
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