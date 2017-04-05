Polisten kaçan sürücüden ilginç savunma

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan sürücü "Eşimle kavga ettik, o yüzden moralim bozuk olduğu için mesaj atarak gönlünü almaya çalışıyordum" savunması yaptı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul yolunda meydana geldi.

Polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri 42 HP 862 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayan sürücü ekiplerden kaçmaya başladı.

Ekipler yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kaçan otomobili Ankara Caddesi Galeciler Sitesi Kavşağında durdurdu.

Polis tarafından araçtan indirilen sürücü Mustafa T. (39) alkol kontrolünü ise zorluluklarla yaptı.

Muayenesinde alkol çıkmayan sürücü Mustafa T, “Neden kaçtınız” sorusuna ise, “Eşimle kavga ettik, o yüzden moralim bozuk olduğu için mesaj atarak gönlünü almaya çalışıyordum. Şimdi yazılacak trafik cezasını dahi kız kardeşim ödeyecek, mağdurum” dedi.

Trafik ekipleri tarafından, Teke'ye muayenesiz ve sigortasız araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali yapmak, dur ihtarına uymamak ve gerekli aydınlatma sisteminin olmaması nedeniyle 2 bin 460 lira para cezası kesildi. Daha sonra otomobil Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA