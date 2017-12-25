Polisten ‘yılbaşı hediyesi’ operasyonu

İstanbul Polisi, ünlü parfüm markalarının sahtelerini üreterek piyasaya süren bir çeteye operasyon düzenledi. Bir fabrika ve 3 depoya giren polis, yaklaşık 600 bin şişe sahte parfüm ele geçirdi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirliği, sahte parfüm üreten ve piyasaya süren bir çete belirleyince harekete geçti. Günlerce yapılan çalışmalarda, sahte parfümlerin Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi, İstiklal Caddesi, Papatya Sokak üzerinde bir fabrikada üretildiği belirlendi. Araştırmalarda, fabrikada üretilen parfümlerin 3 farklı adreste depolandığı anlaşıldı.

KOLİLER DOLUSU SAHTE PARFÜM

Çalışmaların ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Fabrika ve 3 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Depolardan birinde binlerce koli içerisinde 100 bin şişe satışa hazır sahte parfüm bulundu. Diğer 2 depo ve imalathanede ise 500 bin şişe doldurulmuş, satışa hazır olmayan sahte parfüm ele geçirildi.

YURT DIŞINA DA GÖNDERİYORLARDI

İmalat, pazarlama ve nakliye yapılanması şeklinde çalışan çetenin, parfümlerin bir kısmını ülkemizde piyasaya sürdüğü öğrenildi. Parfümlerin önemli bir kısmının ise yurtdışına gönderildiği belirlendi. Polisin şebekeye yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi