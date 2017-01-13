Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pompalı tüfekle rastgele ateş açan kişiyi polis ikna etmeye çalışıyor

İzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açan kişiyi polis ikna etmeye çalışıyor. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişinin evde ailesinin de olduğu belirtildi.
22:0413 Ocak 2017
Gündem
Pompalı tüfekle rastgele ateş açan kişiyi polis ikna etmeye çalışıyor
İzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açan kişiyi polis ikna etmeye çalışıyor. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişinin evde ailesinin de olduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi 548 Sokak’ta meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, oturduğu üç katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alan polis, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişinin, aynı eylemi daha önce de gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis, yaklaşık 4 saatten beri, evde ailesinin de bulunduğu kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

DHA

Son güncelleme: 22:1013.01.2017
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar