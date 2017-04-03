Pompalı tüfekli sarhoşlar korku saçtı

Adana’da sarhoş olduğu iddia edilen 5 kişi, darp ettikleri çocuğun motosikletini yakmaya çalıştı. Pompalı tüfekle havaya ateş ederek olay yerinden kaçan zanlılar, polisler tarafından yakalandı. Zanlılardan birinin yakalandıktan sonra önce zafer işareti sonra rabia işareti yapması dikkat çekti.

Adana’da sarhoş olduğu iddia edilen 5 kişi, darp ettikleri çocuğun motosikletini yakmaya çalıştı. Pompalı tüfekle havaya ateş ederek olay yerinden kaçan zanlılar, polisler tarafından yakalandı. Zanlılardan birinin yakalandıktan sonra önce zafer işareti sonra rabia işareti yapması dikkat çekti.

Adana'da sarhoş olduğu iddia edilen 5 kişi, darp ettikleri çocuğun motosikletini yakmaya çalıştı. Pompalı tüfekle havaya ateş ederek olay yerinden kaçan zanlılar, polisler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yarım adada meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen 5 kişi, 01 APM 74 plakalı motosikletiyle adaya gelen 16 yaşındaki Ersin Y.’ye sözlü olarak sataşıp darp etmeye başladı.

Darp ettikleri sırada Ersin Y.'nin adada bulunan yakınları olaya müdahale etmek istedi. Olay daha da büyüyünce, isimleri öğrenilmeyen 5 kişi Ersin Y.'nin motosikletini yakmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından alev alan motosiklet söndürüldü.

Şahıslar bu sırada havaya pompalı tüfekleriyle üç-dört el ateş etti. Ateş ettikleri sırada, ada içerisindeki bir esnaf araca taş attı, araçta bulunan bir kişi başından yaralandı.



Olay sonrası 01 JL 945 plakalı otomobil ile kaçmaya çalışan şahıslar, polis tarafından ada girişinde yakalandı. Araçta bulunan kişiler basın mensuplarına saldırmaya çalışırken, dikkat çekmek için kendilerini yere attı ve el kol işareti yaptı.

Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İHA