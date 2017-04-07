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Poyraz: ‘Vatandaş olarak, FETÖ’nün siyaset ayağını öğrenmek istiyorum’

Canlı yayınlanan televizyon programına konuk olan Hukukçu Uğur Poyraz 'FETÖ'nün siyasi ayağı açıklandığında, devletime güvenim 10 bin kat artacaktır' dedi

01:277 Nisan 2017
Gündem
Poyraz: ‘Vatandaş olarak, FETÖ’nün siyaset ayağını öğrenmek istiyorum’
Canlı yayınlanan televizyon programına konuk olan Hukukçu Uğur Poyraz 'FETÖ'nün siyasi ayağı açıklandığında, devletime güvenim 10 bin kat artacaktır' dedi

Televizyon programına konuk olan Hukukçu Uğur Poyraz, hukukun herkese eşit uygulandığında hukuk devleti olunur.

Birbirimize bilgi satmak gibi bir derdimiz yok.Şimdi ben vatandaş olarak, FETÖ’nün siyaset ayağını öğrenmek istediğini belirtti. Poyraz, “Bir kişinin milletvekili olması, hele ki terör suçuyla ilişkiliyse dokunulmazlığı da sağlamıyor. O zaman aynı şeyleri, vatandaş olarak ben, hiçbir siyasi parti beni ilgilendirmiyor, ben görmek zorundayım.  O zaman devletime güvenim 10 bin kart artacak” dedi.

Son güncelleme: 01:2807.04.2017
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